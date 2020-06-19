Россияне увидят затмение Венеры 19 июня

Днем 19 июня практически на всей территории России можно будет наблюдать, как Луна закроет Венеру. Об этом сообщили в Московской планетарии.

Астрономическое явление можно будет посмотреть в случае ясной погоды правее (западнее) от Солнца. Москвичи смогут увидеть начало затмения в 11.42. В 12.22 Венера начнет выходить из-за Лунного диска и затмение закончится.

Помимо России затмение можно увидеть на небе над Украиной, Казахстаном, Белоруссией и Прибалтикой.

Также 21 июня ожидается кольцеобразное затмение Солнца, но в России будут видны лишь частные его фазы. Лучше всего оно будет видно из Азии, Африки, а также Тихого океана.

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