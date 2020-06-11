Ученые США объяснили, почему мужчины переносят коронавирус тяжелее

Ученые из Йельского университета (США) выявили разницу в работе иммунной системы при COVID-19 у мужчин и женщин, из-за которой первые заболевают чаще и переносят болезнь в тяжелее. Об этом говорится в докладе, опубликованном на медицинском портале medRxiv.

Исследование показало, что у представителей разного пола есть отличия в базовых иммунных способностях на ранней стадии инфекции SARS-CoV-2.

Так, уровень некоторых важных провоспалительных врожденных иммунных молекул у мужчин выше, из-за чего наблюдается увеличение клеток иммунного ответа. У женщин же более активными являются ответы Т-клеток, которые регулируют клеточный иммунитет.

В ходе своего эксперимента специалисты анализировали пробы цельной крови, плазмы и отслеживали измерения антител почти 100 пациентов с положительным анализом на COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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