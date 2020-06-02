Вирусологи объяснили задержку РФ на плато по коронавирусу

Число выявленных случаев коронавируса в России сохраняется на уровне 9 тысяч человек (с 18 мая по 1 июня) в сутки по нескольким причинам. О них сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрошенных вирусологов.

В целом сохранение страны на плато может быть связано с улучшением диагностики и недостаточностью противоэпидемических мер, отмечает издание.

По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, точно назвать причину сохранения статистики примерно на одном уровне достаточно трудно. Однако в мире наблюдается снижение показателей от COVID-19. Это может быть связано с тремя факторами: больше тестируют и выявляют бессимптомных носителей, медицина приспосабливается и в мире распространяются штаммы.

Глава Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович считает, что в стране была «имитация карантина», поэтому процесс получился «тлеющий».

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в России составил 9 035, всего — свыше 414 тысяч. С начала эпидемии в РФ выписали из больниц после выздоровления 175 877 человек. Суммарное число летальных случаев — 4 855.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские медучреждения не страдают от дефицита средств защиты

— Российские ученые разрабатывают способ лечения коронавируса ультрафиолетом

— Жертвами коронавируса в мире стали свыше 376 тысяч человек