Мурашко рассказал, когда в РФ начнутся клинические испытания вакцины от COVID-19

Специалисты в России в ближайшие две недели приступят к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время уже идут тестирования, но важно, что препараты были безопасны для населения.

В связи с этим потребуется еще две недели.

По состоянию на 30 мая в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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