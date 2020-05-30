Китайские ученые выдвинули новую версию возникновения коронавируса

Китайские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) провели исследование и выяснили, что источником возникновения коронавируса COVID-19 не был рынок в городе Ухань. Об этом пишет газета The Sun.

Сообщается, что специалисты опровергли версию происхождения коронавируса нового типа на рынке морепродуктов в Ухане.

Как отмечает издание, ученые установили, что на образцах продуктов с рынка отсутствовали следы COVID-19. При этом они подтвердили версию о передаче этого вируса человеку от летучих мышей. В связи с этим ученые считают, что коронавирус начал распространяться от инфицированного человека, побывавшего на данном рынке. Они пришли к выводу, что первый контакт человека и вируса случился вне этого места.

Кроме того, ученые доказали, что 13 первых случаев заражения новым коронавирусом в Китае никаким образом не были связаны с рынком.