Роспотребнадзор: кошка не может заразить человека коронавирусом

В Роспотребнадзоре заявили, что человек не может заразиться коронавирусом от домашнего животного, но возможна обратная передача — от человека к животному, сообщает ТАСС.

«Всемирная организация по охране здоровья животных располагает сведениями о семи положительных случаях выявления нового коронавируса от кошек. Ни одного случая заражения человека от домашних питомцев не зафиксировано», — заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также порекомендовали в случае заражения хозяина, передать уход за животным другому человеку.

Специалисты роспотребнадзора подчеркнули, кошки, которые живут в квартирах и не контактируют с другими животными, могут заразиться только от инфицированных хозяев.

Ранее Россельхознадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом домашней кошки на территории России.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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