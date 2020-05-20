Американские спутники-шпионы рассекретили байконурских сурков

Рассекреченные снимки казахстанских степей, сделанные в годы холодной войны американскими шпионскими спутниками, позволили узнать об изменениях в популяции сурков. Как на животных повлияло развитие сельского хозяйства в регионе, международная группа исследователей под руководством специалистов из Берлинского университета имени Гумбольдта рассказала в статье в журнале Proceedings of the Royal Society B.

В 1950-1970 годах в США проводилась космическая программа оборонного назначения Corona, в рамках которой ЦРУ следило за наземными объектами потенциального противника, в основном, СССР и КНР, в том числе и за космодромом Байконур. Однако на снимки попали также животные и места их обитания. Исследователи предположили, что это позволит изучить снижение биологического разнообразия в регионах, где не велись соответствующие записи.

Они проверили такой подход на популяциях степных сурков (байбаков), распространенных на севере Казахстана. Там в 1960-х годах миллионы гектаров земель, на которых обитали байбаки, были преобразованы в пахотные земли. Авторы работы по старым снимкам отыскали более 5 тыс. нор сурков и сопоставили результаты с более современными спутниковыми данными. Всего в выборку попало более 12 тыс. нор.

Как оказалось, сурки стремились занимать те же норы на протяжении восьми поколений в последние полвека. С 1960-х годов количество нор в целом уменьшилось на 14%, но там, где землю регулярно вспахивали, их стало меньше на 60% — вспахивание привело к гибели либо переселению семей байбаков. Несмотря на это, исследователей удивила тяга сурков возвращаться на привычные места и восстанавливать норы.

Это один из наиболее больших временных промежутков, охваченных в подобных исследованиях, отмечают авторы. Они надеются, что такой подход поможет людям снизить вмешательство в природу и меньше вредить популяциям животных.