Во Франции ученые исследуют способность собак определять коронаврус по запаху

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Во Франции на острове Корсика кинологи и ветеринары проводят эксперименты с собаками, которые должны помочь выяснить, могут ли служебные животные по запаху определять, заражен ли человек коронавирусом. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Уточняется, что проект проводится под руководством профессора Доминика Гранжана из французской Национальной школы ветеринарии.

Цель эксперимента – определить, есть ли у зараженных людей некий особый запах.

Если предположение подтвердится, что собак можно будет научить выявлять инфицированных.

Отмечается, что таким образом, помимо традиционных тестов на коронавирус можно будет использовать еще один «инструмент» для выявления диагноза.

По последним данным во Франции от коронавируса умерли 24 563 человек, заразились 167 305, вылечились — 50 212.