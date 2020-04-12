День космонавтики впервые отметят дистанционно

День космонавтики, который ежегодно празднуется 12 апреля, в этот раз в связи с ситуацией с пандемией коронавируса нового типа COVID-19 будет отмечаться дистанционно, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Как стало известно ранее, традиционный торжественный концерт в Кремле перенесли на осень. Мероприятия в честь праздника проведут онлайн.

«В рамках празднования Дня космонавтики запланирован ряд мероприятий, которые пройдут в онлайн-режиме из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире», — сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

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