День космонавтики впервые отметят дистанционно
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День космонавтики, который ежегодно празднуется 12 апреля, в этот раз в связи с ситуацией с пандемией коронавируса нового типа COVID-19 будет отмечаться дистанционно, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
Как стало известно ранее, традиционный торжественный концерт в Кремле перенесли на осень. Мероприятия в честь праздника проведут онлайн.
«В рамках празднования Дня космонавтики запланирован ряд мероприятий, которые пройдут в онлайн-режиме из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире», — сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
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