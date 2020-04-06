Эксперт рассказала, как укрепить иммунитет для борьбы с коронавирусом

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В первую очередь хороший иммунитет помогает противодействовать коронавирусной инфекции. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на старшего научного сотрудника лаборатории нейробиологии сна и бодрствования института высшей нервной деятельности РАН Александру Пучкову.

По его словам, для укрепления иммунитета необходимо соблюдать правильный режим сна, особенно в период самоизоляции. Он отметил, что восмичасовой сон помогает набраться бодрости и сил перед работой.

«Сейчас нужно хорошо спать, поскольку это необходимо для нормальной работы иммунитета. Плохой сон, нарушенный или слишком малое его количество приводит к нарушению иммунитета», — пояснила Пучкова.

Он подчеркнул, что режим, когда человек засыпает и просыпается в определенное время, необходим, чтобы у него не было «рассинхронизации» внутренних часов.

Пучкова обратила внимание на то, что в противном случае иммунитет может ослабнуть.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны. Зарплата за сотрудниками на этот период должна быть сохранена.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 5 389 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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