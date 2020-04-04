Тест-системы на иммунитет к коронавирусу должны зарегистрировать в России к 15 апреля

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что тест-системы на выявление иммунитета к новому коронавирусу должны зарегистрировать к 15 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы ждем 10-15 апреля — это наш прогноз», — сказала она.

Голикова отметила, что в первую очередь тесты должны пройти медики, так как они находятся в непосредственном контакте с больными.

Она добавила, что власти будут придерживаться такого плана действия, как только система будет зарегистрирована.

На сегодняшний день в России коронавирусом заразились 4731 человек, скончались 43, выздоровели 333.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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