Тест-системы на иммунитет к коронавирусу должны зарегистрировать в России к 15 апреля
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что тест-системы на выявление иммунитета к новому коронавирусу должны зарегистрировать к 15 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы ждем 10-15 апреля — это наш прогноз», — сказала она.
Голикова отметила, что в первую очередь тесты должны пройти медики, так как они находятся в непосредственном контакте с больными.
Она добавила, что власти будут придерживаться такого плана действия, как только система будет зарегистрирована.
На сегодняшний день в России коронавирусом заразились 4731 человек, скончались 43, выздоровели 333.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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