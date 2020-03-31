Вирусолог назвала причину роста числа заразившихся коронавирусом среди молодежи

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Молодые люди, вероятно, чаще стали заражаться коронавирусной инфекцией по трем причинам. О них рассказала в интервью «Вечерней Москве» врач-вирусолог Евгения Селькова.

По ее мнению, одной из причин может являться большое количество проводимых тестов на коронавирус в России. Она отметила, что зачастую молодые люди переносят вирус бессимптомно или легко, однако являются переносчиками.

Еще одной причиной участившихся случаев заражения COVID-19 вирусолог называет изменчивость вируса.

«Как много было эпидемий различных вирусов <...> но постепенно они приспосабливались к человеку», — добавила Селькова.

Последняя возможная причина — дисциплинированность людей старшего поколения, которые стараются меньше выходить на улицу, в то время как молодежь нередко игнорирует такие рекомендации.

Кроме того, на ситуацию может влиять и образ жизни молодежи, в частности, вредные привычки, полагает вирусолог.

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