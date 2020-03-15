В России создают беспилотное аэротакси

В России разрабатывают беспилотное аэротакси, которое способно перевозить пассажиров на расстояние до 500 км с крейсерской скоростью 500 км/час. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, первая экспериментальная модель ориентировочно появится к 2025 году.

В материале указывается, что после этого будет изготовлен летный образец. Он будет иметь грузоподъемность в 500 кг и вмещать четырех пассажиров.

Как отмечается в публикации, аэротакси будет предназначено для использования в городах-миллионниках, а также в самых больших по площади областях России.