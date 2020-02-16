SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
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Космическая корпорация SpaceX заявила, что переносит запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink. Об этом сообщается в Twitter компании.
В настоящее время запуск ракеты со спутниками планируется провести в понедельник, 17 февраля.
В корпорации отметили, что сотрудники пытаются тщательнее исследовать клапанный компонент второй ступени.
В конце января SpaceX также откладывала запуск группы интернет-спутников Starlink из-за плохих погодных условий.
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