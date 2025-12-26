В Москве учительница совращала учениц и получила срок 13 лет

Суд в Москве вынес приговор учительнице, которая совращала несовершеннолетних. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 45-летняя женщина в течение многих лет приставала к собственным ученицам в театральной студии, где преподавала. Как рассказала сама женщина, впервые она стала домогаться подопечной в 2017 году, тогда от ее действий пострадала десятилетняя девочка.

Фигурантка якобы утверждала, что сексуальной связи не было, но следователи смогли доказать обратное. На допросе учительница признавалась в развращении других школьниц, однако на заседании суда она якобы обвиняла детей в том, что они были инициаторами «отношений».

Отмечается, что женщина намеренно изолировала несовершеннолетних от родителей, чтобы они чаще общались с ней. Спустя годы некоторые пострадавшие осознавали, что в силу возраста до конца не понимали, что происходит.

В результате педагога приговорили к 13 годам лишения свободы.

