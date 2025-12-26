На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве учительница совращала учениц и получила срок 13 лет

Baza: в Москве осудили учительницу, совращавшую маленьких учениц
true
true
true
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд в Москве вынес приговор учительнице, которая совращала несовершеннолетних. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 45-летняя женщина в течение многих лет приставала к собственным ученицам в театральной студии, где преподавала. Как рассказала сама женщина, впервые она стала домогаться подопечной в 2017 году, тогда от ее действий пострадала десятилетняя девочка.

Фигурантка якобы утверждала, что сексуальной связи не было, но следователи смогли доказать обратное. На допросе учительница признавалась в развращении других школьниц, однако на заседании суда она якобы обвиняла детей в том, что они были инициаторами «отношений».

Отмечается, что женщина намеренно изолировала несовершеннолетних от родителей, чтобы они чаще общались с ней. Спустя годы некоторые пострадавшие осознавали, что в силу возраста до конца не понимали, что происходит.

В результате педагога приговорили к 13 годам лишения свободы.

Ранее в Челябинской области серийный педофил 12 лет караулил детей возле школ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами