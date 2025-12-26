На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Правительство РФ спрогнозировало рекордное падение продаж авто в России

Мантуров: российский авторынок в 2025 году снизится на 19%
true
true
true
close
government.ru

В России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам 2025 года снизятся на 19%, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова.

«Если говорить в целом о рынке, то произошло снижение в целом на 19%. Объем рынка - около 1 млн 450 тыс. автомобилей, это по всем сегментам, но, в частности, по легковым - это 1 млн 270 тыс. автомобилей, снижение чуть меньше, около 16%», - сказал он.

До этого стало известно, что в России производство легковых автомобилей в январе - ноябре 2025 года снизилось на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 11 месяцев этого года выпущено 591 тыс. автомобилей.

Также отмечается, что в ноябре выпуск легковых автомобилей сократился на 34,1% в годовом выражении и вырос на 8,2% по сравнению с октябрем текущего года - до 54,1 тыс.

Ранее были названы 10 китайских брендов с самыми качественными автомобилями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами