Правительство РФ спрогнозировало рекордное падение продаж авто в России

В России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам 2025 года снизятся на 19%, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова.

«Если говорить в целом о рынке, то произошло снижение в целом на 19%. Объем рынка - около 1 млн 450 тыс. автомобилей, это по всем сегментам, но, в частности, по легковым - это 1 млн 270 тыс. автомобилей, снижение чуть меньше, около 16%», - сказал он.

До этого стало известно, что в России производство легковых автомобилей в январе - ноябре 2025 года снизилось на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 11 месяцев этого года выпущено 591 тыс. автомобилей.

Также отмечается, что в ноябре выпуск легковых автомобилей сократился на 34,1% в годовом выражении и вырос на 8,2% по сравнению с октябрем текущего года - до 54,1 тыс.

