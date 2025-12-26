Появились фото самого длинного в мире автодорожного тоннеля

В Китае открыли самый длинный в мире автодорожный тоннель. Об этом сообщает China National Radio.

«Тоннель Тяньшань Шэнли длиной более 22 км запустили на трассе Урумчи — Вэйли в Синьцзяне. Строительство велось с 2020 года, инвестиции составили 46,7 млрд юаней ($6,63 млрд)», — говорится в публикации.

По данным СМИ, после ввода объекта в эксплуатацию сократилось время проезда через горы, теперь автомобили доезжают до места назначения за 20 минут, при том, что раньше дорога составляла несколько часов.

