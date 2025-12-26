На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились фото самого длинного в мире автодорожного тоннеля

В Китае сфотографировали самый длинный автодорожный тоннель
China National Radio

В Китае открыли самый длинный в мире автодорожный тоннель. Об этом сообщает China National Radio.

«Тоннель Тяньшань Шэнли длиной более 22 км запустили на трассе Урумчи — Вэйли в Синьцзяне. Строительство велось с 2020 года, инвестиции составили 46,7 млрд юаней ($6,63 млрд)», — говорится в публикации.

По данным СМИ, после ввода объекта в эксплуатацию сократилось время проезда через горы, теперь автомобили доезжают до места назначения за 20 минут, при том, что раньше дорога составляла несколько часов.

До этого китайское подразделение американского агентства J.D. Power опубликовало рейтинг самых качественных машин на рынке КНР. В нем оказались те марки, чьи автомобили собрали меньше всего негативных отзывов о поломках и дефектах. Каждый бренд получил определенное количество баллов.

В топ-10 брендов с самыми качественными машинами вошли Geely (52,2 балла), Chery (51,7 балла), Nio (51,6 балла), GAC (49,9 балла), Haval (48,5 балла), Changan (47,4 балла), Hongqi (46,4 балла), Li Auto (46,4 балла), Deepal (45,7 балла) и Xpeng (44,7 балла).

Ранее в ГИБДД поддержали увеличение скорости движения на отдельных участках дорог в РФ.

