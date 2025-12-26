Режиссер Никита Михалков назвал главное правило опохмеления. Беседу с кинематографистом опубликовал в своем Telegram-канале политический журналист Александр Юнашев.

«Первого января опохмеляются все обычно. Я тоже буду, надеюсь», — рассказал Михалков о своих планах на постновогодье.

По словам Михалкова, варианты избавления от похмелья зависят от того, что человек пил вечером, когда он встал и сколько времени провел за столом.

«Но самое главное — чтобы все-таки опохмеление не превратилось в новую волну, это самое тяжелое. Но тут надо держаться», — посмеялся 80-летний народный артист РСФСР.

Как помочь себе с помощью правильных продуктов, «Газете.Ru» недавно рассказала Елизавета Золотова, врач-эндокринолог, диетолог.

«Единственное действенное средство раз и навсегда справиться с похмельем — перестать пить», — сказала Золотова.

Ранее была раскрыта стоимость новогодней елки Ксении Собчак