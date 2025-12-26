На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подарки, продукты и галерея телефонов: Польша усилила проверки на границе с Россией

SHOT: на границе Польши и России ужесточили досмотр перед праздниками
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Перед рождественскими и новогодними каникулами на границе Польши и России значительно ужесточили правила досмотра туристов и провоза товаров. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, изменения вступили в силу незадолго до начала праздничного сезона. Как рассказали путешественники, допустимую сумму наличных для ввоза в Россию сократили с 500 до 300 евро на человека. Кроме того, таможенники стали проверять практически все перевозимые вещи.

Особое внимание уделяют продуктам питания: на молочные изделия, яйца, мясо и другие товары требуют чеки. При их отсутствии продукты предлагают оставить на территории Польши. Аналогичные меры применяются и к новогодним подаркам — упакованные коробки просят вскрывать, чтобы убедиться в отсутствии запрещенных предметов. Новогодние украшения, включая гирлянды и елочные игрушки, также могут изыматься на границе.

Отдельные сложности, по информации SHOT, возникают при попытке ввезти новый смартфон. В частности, владельцев iPhone просят активировать устройство прямо на таможне и показать фотографии за последнюю неделю. В случае отказа может быть назначен штраф в размере 30% от стоимости телефона.

Ранее погранслужба Финляндии заявила о рекорде по поддельным документам на границе с РФ.

