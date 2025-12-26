На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Бурятии сошла лавина

Mash: в Бурятии на Мамае сошла лавина
Telegram-канал Babr Mash

В Бурятии со склона горы Двуглавая сошла огромная лавина. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

«Ребятам, которые катались по Двуглавой на снегоходах, сказочно повезло, что белоснежная куча до них не добралась. Но была близка: одному туристу даже пришлось активировать лавинный рюкзак — он со специальной подушкой внутри, которая помогает «всплыть» на поверхность, чтобы не задохнуться», — говорится в посте.

В ноябре этого года в Хакасии девушка попала под лавину на склоне. Инцидент произошел на горнолыжном курорте в районе поселка Приисковый. Снежная масса сошла с верхней части слона, когда спортсменка обкатывала трассу. На глазах у очевидцев девушку накрыло с головой. Другие лыжники бросились на помощь, откопали пострадавшую лопатами и вытащили из-под снежной толщи. Спасенная девушка лишь сказала, что с ней все хорошо, хотя было страшно.

8 ноября лавина снесла двух мужчин на буровой установке на Камчатке. Одного из работников спасти не удалось.

Ранее лавина забрала жизни трех хорватских альпинистов в Словении.

