«Процесс закончен»: создатели шоу о Наливкине — о приговоре за ролик с гранатометом

Автор шоу о Наливкине Клочков заявил, что прокуратура будет подавать апелляцию по его делу

Авторов сатирического проекта «Наливкин» режиссера Андрея Клочкова и продюсера Семена Вавилова приговорили к шести годам лишения свободы условно за ролик четырехлетней давности с использованием гранатомета. Сам Клочков рассказал «Газете.Ru», что прокуратура, которая запрашивала 14 лет строгого режима каждому из них, будет подавать апелляцию на приговор.

«В Уссурийском суде по нам процесс закончен. Сегодня было вынесение приговора. Прокуратура запрашивала мне и коллеге Семену Вавилову по 14 лет строгого режима каждому. Судья дал шесть лет условно и штраф 150 тысяч рублей каждому. Дальше прокуратура будет подавать апелляцию, через месяц-два будут в краевом суде пересматривать. Пока не могу комментировать, поскольку еще будет апелляция со стороны прокуратуры», — сказал он.

В октябре 2024 стало известно, что против продюсера проекта BARAKuda Семена Вавилова и режиссера Андрея Клочкова возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Причиной стало видео «Виталий Наливкин предотвратил теракт», в котором «депутат» разминирует забытую на остановке сумку с помощью ненастоящего гранатомета.

При этом ролик, о котором идет речь, вышел еще в 2021 году. Тогда же сообщалось, что УМВД РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту хулиганства с применением взрывчатых веществ. Самого Андрея Неретина, сыгравшего вымышленного депутата, не стало в октябре 2024 года.

Ранее создатель шоу о Наливкине рассказал, что у актеров изъяли полицейскую форму, но они будут использовать ее снова.