На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Процесс закончен»: создатели шоу о Наливкине — о приговоре за ролик с гранатометом

Автор шоу о Наливкине Клочков заявил, что прокуратура будет подавать апелляцию по его делу
true
true
true
close
BARAKuda/YouTube

Авторов сатирического проекта «Наливкин» режиссера Андрея Клочкова и продюсера Семена Вавилова приговорили к шести годам лишения свободы условно за ролик четырехлетней давности с использованием гранатомета. Сам Клочков рассказал «Газете.Ru», что прокуратура, которая запрашивала 14 лет строгого режима каждому из них, будет подавать апелляцию на приговор.

«В Уссурийском суде по нам процесс закончен. Сегодня было вынесение приговора. Прокуратура запрашивала мне и коллеге Семену Вавилову по 14 лет строгого режима каждому. Судья дал шесть лет условно и штраф 150 тысяч рублей каждому. Дальше прокуратура будет подавать апелляцию, через месяц-два будут в краевом суде пересматривать. Пока не могу комментировать, поскольку еще будет апелляция со стороны прокуратуры», — сказал он.

В октябре 2024 стало известно, что против продюсера проекта BARAKuda Семена Вавилова и режиссера Андрея Клочкова возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Причиной стало видео «Виталий Наливкин предотвратил теракт», в котором «депутат» разминирует забытую на остановке сумку с помощью ненастоящего гранатомета.

При этом ролик, о котором идет речь, вышел еще в 2021 году. Тогда же сообщалось, что УМВД РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту хулиганства с применением взрывчатых веществ. Самого Андрея Неретина, сыгравшего вымышленного депутата, не стало в октябре 2024 года.

Ранее создатель шоу о Наливкине рассказал, что у актеров изъяли полицейскую форму, но они будут использовать ее снова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами