В России заявили, что Зеленский заслуживает приговор на новом Нюрнберге

Историк Мягков: Зеленский заслуживает процесса, подобного Нюрнбергу
MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заслуживает приговор за приказы, которые стали причиной гибели мирных граждан. Об этом РИА Новости заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

«Этот человек, на наш взгляд, отдавал такие приказы, которые сегодня ведут непосредственно к гибели мирных граждан, военнопленных, к разрушению инфраструктуры, к разрушению зданий, к огромному горю среди населения Донбасса, Новороссии и других регионов нашей России. Поэтому, безусловно, этот человек достоин судебного преследования и судебного приговора», — сказал Мягков.

Так он ответил на вопрос: «попадет ли Зеленский под расследование, если над киевским режимом будет организован «Нюрнберг-2».

В октябре уехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский и его режим виновны в преступлениях против украинского народа.

Также парламентарий напомнил о беспрецедентной насильственной мобилизации на Украине и о тяжелом положении военнослужащих ВСУ, которые остаются на фронте без демобилизации и ротации.

Ранее На Украине сотрудника военкомата избили ломом.

