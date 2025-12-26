В России нашли способ увеличить производство калийных удобрений

ПНИПУ: увеличить производство удобрений можно с помощью ультразвука и крахмала

Ученые Пермского Политеха разработали новый способ обогащения калийных руд, который позволяет эффективно перерабатывать сырье с высоким содержанием примесей. Метод основан на ультразвуковой обработке руды и применении экологичного реагента на базе картофельного крахмала. Технология позволяет получать концентрат с содержанием калия до 95% и существенно снижать потери ценного сырья. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Калийные удобрения — один из ключевых элементов современного сельского хозяйства. Однако по мере истощения месторождений добываемая сильвинитовая руда содержит все больше глинистых шламов и сульфата кальция. Эти примеси осложняют флотацию — основной промышленный метод обогащения, из-за чего часть хлорида калия уходит в отходы, а качество продукта падает.

Новый подход ученых ПНИПУ решает эту проблему на подготовительном этапе. Измельченную руду обрабатывают ультразвуком, который разрушает «грязевые комки» из глины и гипса. Затем в суспензию добавляют небольшое количество картофельного крахмала. Он избирательно связывается с примесями, не затрагивая частицы сильвина, и мешает им участвовать во флотации.

«Ультразвук за 50–75 секунд разрушает природные сгустки глины и гипса, а крахмал «блокирует» примеси, позволяя чистому сильвину эффективно отделяться», — пояснил профессор ПНИПУ Владимир Пойлов.

По словам аспиранта Алексея Чернышева, крахмал работает как селективный реагент: «Он взаимодействует только с поверхностью примесных частиц, поэтому при флотации они остаются в растворе, а калийный концентрат получается более чистым».

Лабораторные испытания показали, что содержание хлорида калия в концентрате достигает 94,5%, а потери калия снижаются с 2,75% до 1,85%. Для предприятия, перерабатывающего около 10 млн тонн руды в год, это означает сохранение до 90 тыс. тонн продукции. В денежном выражении дополнительный эффект может превышать 2,2 млрд рублей в год.

Разработка представляет собой готовое технологическое решение для калийной промышленности: она повышает эффективность переработки низкокачественного сырья, снижает экологическую нагрузку и позволяет существенно увеличить экономическую отдачу производства.

