Двухлетняя девочка утонула в ведре с водой

В бразильском штате Пиауи двухлетняя девочка погибла в результате несчастного случая накануне Рождества, утонув в ведре с водой у себя дома, пишет Daily Mail.

По данным полиции, Изабель Луиза де Соуза Силва упала в наполненное водой ведро и не смогла выбраться. В это время ее мать стирала одежду в уличной прачечной и не сразу заметила исчезновение ребенка. Обнаружив дочь в ванной практически без признаков жизни, женщина позвала на помощь соседей, которые попытались реанимировать девочку до приезда медиков.

Ребенка доставили в местный медцентр, затем перевезли в соседний город Бокайна, однако спасти девочку не удалось — она скончалась в больнице. Полиция рассматривает случившееся как несчастный случай в быту. Для установления точной причины смерти тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу в больницу Хустино Лус в Пикосе.

«Мать мыла одежду снаружи, когда заметила, что девочка пропала. После поисков в доме она нашла ребенка в ванной комнате, почти утонувшей», — сообщили в полиции.

Ранее пираньи растерзали двухлетнюю девочку в Бразилии.