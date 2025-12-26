Легенда «Спартака» заявил, российские голкиперы сильнее экс- вратаря СССР

Экс-игрок «Спартака» Бубнов: Дасаев сейчас и рядом не стоит с Сафоновым

Бывший футболист Александр Бубнов заявил, что ряд российских голкиперов сильнее экс-вратаря сборной СССР по футболу Рината Дасаева.

«Ты на сегодняшний день и рядом с ним не стоишь. Хотя он и не играет в «ПСЖ». Бориско, Агкацев и прочие вратари, которые сейчас есть. Акинфеев тоже. Не, не на голову, но они сильнее», — сказал Бубнов.

Ранее Дасаев заявил, что вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову оказано чрезмерно внимания на фоне четырех сейвов в серии пенальти. После этого Бубнов назвал его «нулевым в пенальти».

В декабре Сафонов сыграл четыре матча в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки, оценка его состоянию будет дана через три-четыре недели. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что перелом произошел во время третьего пенальти в ворота «ПСЖ».

Ранее футболку вратаря «ПСЖ» Сафонова продали на аукционе за €2650.