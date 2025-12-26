Потанин сообщил о снижении зависимости рубля от нефти

Размер шрифта
Глава «Интерроса», президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что курс рубля сейчас «отвязался» от цены на нефть, и это подтверждает тезис о том, что страна перестала быть «мировой бензоколонкой».

По его словам, раньше рубль и его курс тесно зависели от цен на нефть, однако теперь эта связь ослабла. Потанин назвал это положительным изменением, которое подтверждает, что страна постепенно превращается в более высокотехнологичное государство, не ориентированное исключительно на энергетические ресурсы.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что за последние 12 месяцев российский рубль показал самое сильное укрепление с 1994 года, опередив в 2025 году курсы основных валют к доллару. Из материала следует, что рубль с начала года укрепился на 45%. Одной из причин такого результата является «жесткая денежно-кредитная политика».

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев также рассказал «Газете.Ru», что курс доллара, комфортный для граждан России, находится в диапазоне от 23 до 45 рублей.

Ранее курс доллара на внебиржевом рынке превысил 81 рубль.

