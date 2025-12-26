С полок московских магазинов уберут опасный напиток, которым ребенок обжег гортань

Сеть магазинов «Магнит» в Новой Москве уберет с полок опасный напиток, которым ребенок обжег гортань. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

«Мы прямо сейчас снимаем с реализации всю продукцию данного поставщика, в том числе «Алое вера», блокируем продажу данной позиции на кассах во всех магазинах «Магнит», чтобы полностью исключить вероятность ее покупки. Эта продукция исчезнет с прилавков в течение нескольких часов», — сказал представитель торговой сети.

Также в компании заявили о проведении в лабораторных исследований и анализе этой продукции на предмет соответствия всем необходимым требованиям и нормам качества.

26 декабря Telegram-канал Mash писал, что в одном из супермаркетов в Новой Москве обнаружили партию напитка «Алоэ вера», содержащую неизвестное химическое вещество, предположительно ацетон. По данным источника, ребенок отпил из одной из таких бутылок и получил ожог гортани. После инцидента напиток был снят с продажи.

