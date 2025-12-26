На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

С полок московских магазинов уберут опасный напиток, которым ребенок обжег гортань

ТАСС: Магнит уберет с прилавков напиток Алое вера в течение нескольких часов
true
true
true
close
Shutterstock

Сеть магазинов «Магнит» в Новой Москве уберет с полок опасный напиток, которым ребенок обжег гортань. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

«Мы прямо сейчас снимаем с реализации всю продукцию данного поставщика, в том числе «Алое вера», блокируем продажу данной позиции на кассах во всех магазинах «Магнит», чтобы полностью исключить вероятность ее покупки. Эта продукция исчезнет с прилавков в течение нескольких часов», — сказал представитель торговой сети.

Также в компании заявили о проведении в лабораторных исследований и анализе этой продукции на предмет соответствия всем необходимым требованиям и нормам качества.

26 декабря Telegram-канал Mash писал, что в одном из супермаркетов в Новой Москве обнаружили партию напитка «Алоэ вера», содержащую неизвестное химическое вещество, предположительно ацетон. По данным источника, ребенок отпил из одной из таких бутылок и получил ожог гортани. После инцидента напиток был снят с продажи.

Ранее три человека отравились карбонарой из доставки в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами