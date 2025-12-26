В Ярославской области вынесли приговор матери, выбросившей плачущего младенца из окна

Суд вынес приговор жительнице Ярославской области, которая расправилась со своим младенцем. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Женщину признали виновной и приговорили к десяти годам лишения свободы, их она проведет в колонии общего режима. Отмечается, что приговор в силу еще не вступил.

Инцидент произошел в городе Тутаев в 2002 году, но фигурантку смогли поймать только в 2025 году. По версии следствия, мать раздражал крик ребенка. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения родительница схватила мальчика и выбросила из окна, с высоты десять метров. В результате ребенок не выжил.

В тот момент следствие остановили, так как, несмотря на проведенные мероприятия, не нашли мать. В текущем году на произошедшее обратили внимание следователи по делам прошлых лет. Вскоре арестовали подозреваемую в совершении преступления. В октябре материалы отправили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мать с психическим расстройством выкинула трехмесячную дочь с 4-го этажа.