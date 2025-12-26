Размер шрифта
В Ярославской области вынесли приговор матери, выбросившей плачущего младенца из окна

В Ярославской области осудили женщину, выбросившую ребенка из окна
Суд вынес приговор жительнице Ярославской области, которая расправилась со своим младенцем. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Женщину признали виновной и приговорили к десяти годам лишения свободы, их она проведет в колонии общего режима. Отмечается, что приговор в силу еще не вступил.

Инцидент произошел в городе Тутаев в 2002 году, но фигурантку смогли поймать только в 2025 году. По версии следствия, мать раздражал крик ребенка. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения родительница схватила мальчика и выбросила из окна, с высоты десять метров. В результате ребенок не выжил.

В тот момент следствие остановили, так как, несмотря на проведенные мероприятия, не нашли мать. В текущем году на произошедшее обратили внимание следователи по делам прошлых лет. Вскоре арестовали подозреваемую в совершении преступления. В октябре материалы отправили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мать с психическим расстройством выкинула трехмесячную дочь с 4-го этажа.

