Минздрав скорректировал список жизненно необходимых лекарств

Ъ: Минздрав удалил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов
Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП ) 20 препаратов. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Причиной внесения изменений в список является отмена государственной регистрации, прекращение производства или поставок препаратов, отметили в Минздраве.

Соответствующее распоряжение правительства об обновлении ЖНВЛП вступает в силу с 1 марта 2026 года. Уточняется, что в перечень добавили восемь препаратов, которые используются при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и различных онкологических заболеваний.

До этого замминистра здравоохранения Сергей Глаголев заявил, что в России сформированы полугодовые запасы большинства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Аналитические данные показывают, что по подавляющему большинству позиций перечня ЖНВЛП в стране поддерживаются устойчивые резервы, сопоставимые с шестимесячным объемом потребления.

Ранее Путин обратил внимание на сложность регистрации лекарств в РФ.

