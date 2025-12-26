На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший депутат Курской облдумы осужден по делу о фортификациях

В Курске экс-депутата Васильева приговорили к 5,5 года по делу о фортификациях
Максим Васильев/VK

Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего депутата облдумы Максима Васильева к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Он был признан виновным в хищении средств, выделенных на строительство фортификаций. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Курской области.

«Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс. руб. в доход государства, с ограничением свободы 1 год», — отмечается в сообщении.

До этого также стало известно, что иск о солидарном взыскании суммы 152 миллиона 800 тысяч рублей в отношении Максима Васильева был удовлетворен в полном объеме.

Экс-депутат ранее заявил в суде, что хочет пойти на СВО. Васильев пояснил, что уже был в зоне спецоперации, а также принимал участие в освобождении Черкасского Поречного в Суджанском районе.

Вместе с ним по делу также проходят глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин и его бывший заместитель Игорь Грабин.

Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. Известно, что дело Васильева рассматривалось в особом порядке, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее суд арестовал имущество Анатолия Чубайса.

