На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили, зачем ВСУ стягивают силы к трем ключевым городам Донбасса

Депутат Швыткин: ВСУ боятся за ключевые города Донбасса из-за наступления России
true
true
true
close
Sofia Gatilova/Reuters

Вооруженные силы Украины не смогут удержать три ключевых города Донбасса — Краматорск, Дружковку и Славянск, несмотря на то, что сейчас туда стягиваются самые боеспособные части украинской армии. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Учитывая, что ВСУ стягивают самые боеспособные части к Краматорску, Дружковке и Славянску, можно сделать вывод, что командование в Киеве боится потерять эти важные опорные пункты, а потому будут проводиться дополнительные оборонительные мероприятия. Также я не исключаю, что, укрепив эти города, ВСУ попытаются оттуда нанести удар по российским позициям, чтобы отбить те населенные пункты, которые находятся под контролем России», — пояснил депутат.

Он отметил, что сил и средств у ВСУ становится все меньше и уж точно недостаточно, чтобы восполнить те резервы, которые идут в зону боевых действий.

«Учитывая сломленный моральный дух украинской армии, российское успешное наступление на всех направлениях, я уверен, что достичь каких-либо успехов ВСУ не смогут. Российские подразделения готовы к отражению любого натиска противника, а потому удержать три ключевых города Донбасса Киев все равно не сможет», — заключил Швыткин.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что командование ВСУ стягивает силы к трем ключевым городам Донбасса — Краматорску, Дружковке и Славянску. По его словам, украинцы пытаются удержать эти «крупные хабы», перебрасывая туда «серьезные силы и боеспособные соединения».

Ранее военный эксперт рассказал, как можно защитить приграничные районы от провокаций ВСУ в праздники.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами