В Госдуме объяснили, зачем ВСУ стягивают силы к трем ключевым городам Донбасса

Вооруженные силы Украины не смогут удержать три ключевых города Донбасса — Краматорск, Дружковку и Славянск, несмотря на то, что сейчас туда стягиваются самые боеспособные части украинской армии. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Учитывая, что ВСУ стягивают самые боеспособные части к Краматорску, Дружковке и Славянску, можно сделать вывод, что командование в Киеве боится потерять эти важные опорные пункты, а потому будут проводиться дополнительные оборонительные мероприятия. Также я не исключаю, что, укрепив эти города, ВСУ попытаются оттуда нанести удар по российским позициям, чтобы отбить те населенные пункты, которые находятся под контролем России», — пояснил депутат.

Он отметил, что сил и средств у ВСУ становится все меньше и уж точно недостаточно, чтобы восполнить те резервы, которые идут в зону боевых действий.

«Учитывая сломленный моральный дух украинской армии, российское успешное наступление на всех направлениях, я уверен, что достичь каких-либо успехов ВСУ не смогут. Российские подразделения готовы к отражению любого натиска противника, а потому удержать три ключевых города Донбасса Киев все равно не сможет», — заключил Швыткин.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что командование ВСУ стягивает силы к трем ключевым городам Донбасса — Краматорску, Дружковке и Славянску. По его словам, украинцы пытаются удержать эти «крупные хабы», перебрасывая туда «серьезные силы и боеспособные соединения».

Ранее военный эксперт рассказал, как можно защитить приграничные районы от провокаций ВСУ в праздники.