Зависимость украинского лидера Владимира Зеленского от британской разведки могла стать одной из причин выхода Киева из переговоров в 2022 году. Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил член Совета по внешней и оборонной политике России Андрей Климов.

Он отметил, что в первые месяцы после начала боевых действий у РФ и Украины была реальная возможность завершить конфликт политико-дипломатическим путем. Тогда Киев был готов подписать мирное соглашение, однако в процесс вмешался Лондон. После поездки на тот момент премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в столицу Украины переговорный процесс оказался сорван.

«Ходят упорные слухи, я думаю, они близки к истине, что Зеленский попросту работает на MI6, на британскую разведку. Но охраняют его, по крайней мере, представители британских спецслужб», — сказал Климов.

По его мнению, охрана украинского лидера может выполнять разные функции. Климов допустил, что она может как обеспечивать безопасность Зеленского, так и ограничивать его свободу и «подсматривать за ним».

