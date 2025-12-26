На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленского заподозрили в работе на британскую разведку

Климов допустил, что Зеленский может работать на британскую разведку
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

Зависимость украинского лидера Владимира Зеленского от британской разведки могла стать одной из причин выхода Киева из переговоров в 2022 году. Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил член Совета по внешней и оборонной политике России Андрей Климов.

Он отметил, что в первые месяцы после начала боевых действий у РФ и Украины была реальная возможность завершить конфликт политико-дипломатическим путем. Тогда Киев был готов подписать мирное соглашение, однако в процесс вмешался Лондон. После поездки на тот момент премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в столицу Украины переговорный процесс оказался сорван.

«Ходят упорные слухи, я думаю, они близки к истине, что Зеленский попросту работает на MI6, на британскую разведку. Но охраняют его, по крайней мере, представители британских спецслужб», — сказал Климов.

По его мнению, охрана украинского лидера может выполнять разные функции. Климов допустил, что она может как обеспечивать безопасность Зеленского, так и ограничивать его свободу и «подсматривать за ним».

Ранее бывший премьер-министр Украины раскрыл, как Зеленский срывает переговоры по урегулированию конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами