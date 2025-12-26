Размер шрифта
Стало известно, какие книги россияне дарят близким

РИА Новости: каждый третий россиянин дарит на праздники классическую литературу
Hafiez Razali/Shutterstock/FOTODOM

Каждый третий россиянин выбирает классическую литературу в качестве подарка близким на праздники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование книжного сервиса «КИОН Строки» и МТС Банка.

Согласно данным исследования, 36% опрошенных признались, что чаще всего дарят классику. Еще 24% предпочитают триллеры и детективы, 19% — фэнтези и фантастику, а 11% — любовные романы.

Почти половина респондентов — 48% — считают книгу лучшим подарком. Еще 35% согласны с этим утверждением, но сами книги в качестве подарка выбирают редко. При этом 10% участников опроса отметили, что знают более удачные варианты, однако все равно дарят книги друзьям, коллегам и родственникам.

Аналитики также изучили, представители каких знаков зодиака чаще покупают книги. По данным МТС Банка, в декабре 2025 года лидерами по числу покупок в книжных магазинах стали Раки — на них пришлось 9,6% всех транзакций в этой категории. В пятерку также вошли Водолеи (8,9%), Весы (8,6%), Скорпионы (8,5%) и Овны (8,3%). Реже всего книги приобретали Близнецы, Тельцы и Козероги.

Эксперты отметили, что с наибольшей вероятностью книгу в подарок на Новый год можно получить от Раков, Водолеев и Весов.

Ранее в США назвали рождественские подарки, которые американцы чаще всего возвращают.

