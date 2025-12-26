Галину Тимченко заочно приговорили к пяти годам колонии

Прокуратура: Тимченко приговорили к 5 годам по делу о нежелательной организации

Основательницу издания «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (признана в РФ иностранным агентом) заочно приговорили к пяти годам заключения в колонии общего режима по делу о нежелательной организации. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

«Установлено, что основатель и главный редактор иностранной неправительственной организации Тимченко, будучи привлеченной к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности иностранной организации <...> продолжает совершать действия, направленные на продолжение функционирования указанной организации», — говорится в сообщении.



Также 63-летняя Тимченко, как установили следствие и суд, распространяет на страницах в одном из видеохостингов материалов, затрагивающих различные события, происходящие в России.

Кроме того, суд лишил ее права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на пять лет.

29 октября стало известно, что Тимченко объявили в международный розыск. В Следственном комитете РФ рассказали, что следствием получены доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении инкриминируемого преступного деяния.

Ранее Захарова ответила своим критикам фразой о «подсвинках».