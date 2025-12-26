В Гагаузии осужден экс-глава парламента по делу о финансовых нарушениях

Суд Комрата заочно приговорил бывшего председателя Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрия Константинова к 12 годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях. Видеозапись оглашения приговора опубликована в Telegram--канале Nokta.

«Назначить наказание Константинову Дмитрию Георгиевичу окончательно 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в пенитенциарном учреждении закрытого типа», --произнес текст постановления судья.

По решению суда, экс-глава парламента Гагаузии будет помещен под предварительный арест до вступления приговора в силу. Адвокат Константинова заявил, что его клиент отсутствовал на заседании в связи с госпитализацией по состоянию здоровья.

Дело Константинова связано с финансовыми нарушениями в период его пребывания в должности директора коммерческого предприятия с 2017 по 2020 год. Сам политик свою вину отрицает.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения. Какое будущее ждет Гагаузию и Евгению Гуцул и как в России отреагировали на приговор — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Гуцул назвала выдвинутые против нее обвинения политическим заказом.