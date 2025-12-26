На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Васильев ответил на призыв Украины к отстранению россиян от ОИ

Васильев назвал слова украинца Шевченко о России неразумными
Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал агитацию украинца Андрея Шевченко исключить из ОИ страны, находящиеся на стороне России. Его слова передает РИА Новости.

«Если раньше его воспринимали как разумного человека, то эти слова говорят о его неразумности. Либо ему что-то хорошо пообещали в стране за это высказывание», — сказал Васильев.

25 декабря президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко заявил о необходимости наказания за содействие России.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов.

Ранее двукратный чемпион России сменил спортивное гражданство.

Олимпиада 2026
