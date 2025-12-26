В МИД РФ заявили, что Макрону известны способы организации разговора с Путиным

Президенту Франции Эммануэлю Макрону известно, как организовать разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в ходе интервью для программы «60 минут», которая выходит на телеканале «Россия 1», заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Если Макрону есть что сказать и это действительно представляет собой некий сигнал, он знает и его помощники знают, какими путями этот сигнал можно донести и как организовать такой разговор [с Путиным]», — отметил дипломат.

19 декабря французский лидер признал, что для Европы может быть было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ. В то же время Макрон обратил внимание, что такие контакты должны происходить согласованно и в условиях полной прозрачности. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к диалогу с зарубежным коллегой.

24 декабря в Кремле пообещали оповестить общественность, когда Париж направит Москве сигнал о готовности возобновить диалог. Из заявления следует, что пока этого не произошло.

