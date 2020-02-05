Рогозин заявил, что пока рано раскрывать правду о дыре в «Союзе»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что пока рано раскрывать подробности появления дыры в обшивке пилотируемого корабля «Союз МС-09». Соответствующую публикацию он сделал в своем Twitter.

«Всему свое время», — написал Рогозин.

По словам главы пресс-службы космической госкорпорации Владимира Устименко, результаты будут представлены после расследования.

Отверстие в обшивке космического корабля обнаружили 30 августа 2018 года, когда датчики на МКС показали снижение давления воздуха. Вечером того же дня трещину обработали герметиком, в настоящее время отверстие полностью заделано. Сначала на земле предположили, что причиной дыры стал микрометеорит, но вскоре стало ясно, что отверстие сверлили – на земле или в космосе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков отказался прокомментировать ЧП с отверстиями в «Союзе»

— Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

— Дыра в «Союзе»: что обнаружили эксперты