Грета Тунберг стала «отродьем» в Twitter после слов президента Бразилии

Шведская экоактивистка Грета Тунберг поменяла описание профиля в Twitter на «отродье» после того, как ее так назвал президент Бразилии Жаир Болсонару. Об этом сообщает Globo.

Болсонару сделал такое критическое заявление после того, как активиста отреагировала на расстрел двух лидеров племени гуажажара в стране. Он признался, что не понимает, почему СМИ пишут про каждое ее слово.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Тунберг меняет описание профиля после высказываний о ней известных политиков. Ранее активистка поставит статус, что она «добрая, но плохо информированная девочка» из-за того, что ее так назвал глава России Владимир Путин.

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