Ученые выявили эффективный способ продления жизни

Ученые из Американской Ассоциации Сердца выяснили, что регулярное голодание позволяет снизить риск сердечной недостаточности и увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает MedicalXpress.

Как отмечается, они провели исследование, в рамках которого порядка двух тысяч человек сделали катетеризацию сердца.

Уточняется, что 389 человек из них при этом регулярно голодали.

Само наблюдение длилось почти четыре с половиной года.

В результате ученые пришли к выводу, что среди голодающих смертность была на 45% меньше, чем у других участников эксперимента.