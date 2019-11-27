Ученые выявили эффективный способ продления жизни
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Ученые из Американской Ассоциации Сердца выяснили, что регулярное голодание позволяет снизить риск сердечной недостаточности и увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает MedicalXpress.
Как отмечается, они провели исследование, в рамках которого порядка двух тысяч человек сделали катетеризацию сердца.
Уточняется, что 389 человек из них при этом регулярно голодали.
Само наблюдение длилось почти четыре с половиной года.
В результате ученые пришли к выводу, что среди голодающих смертность была на 45% меньше, чем у других участников эксперимента.