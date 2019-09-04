Глава Роспотребнадзора объяснила, почему в Сочи исчезли комары

Исчезновение комаров на черноморском побережье в Сочи связано с профилактикой заболеваемости вирусом Зика. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Восточного экономического форума, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если говорить о лихорадке Зика, то как только случилась ситуация в Бразилии, мы в 2015 году провели полное энтомологическое обследование всего черноморского побережья, установили численность и плотность населения комаров должного вида и провели мероприятия. До сегодняшнего дня каждый сезон, начиная с апреля, проводим мероприятия. У нас теперь Сочи – курорт без комаров», — сказала Попова.

По ее словам, такая ситуация происходит уже второй год.

Вирус Зика переносится комарами рода Aedes. В настоящее время заболеваемость носит статус пандемии.