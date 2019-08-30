В космическом центре Ирана взорвалась ракета

В Иране на стартовой площадке космического центра произошел взрыв ракеты. Об этом сообщает The Associated Press.

Согласно снимкам со спутников, взрыв произошел на космодроме, расположенном в провинции Семнан. На фотографиях можно увидеть остатки ракеты, а также черный дым.

Отмечается, что в скором времени Тегеран должен запустить спутник Nahid 1. Данных о том, имеет ли произошедшее отношение к его запуску, нет.

В прошлом году в ходе испытаний на полигоне Капустин Яр в Астраханской области самоуничтожилась одна из ракет зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь».