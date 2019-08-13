Берлинские пингвины-геи усыновили яйцо

Пара самцов королевских пингвинов в берлинском зоопарке «усыновила» брошенное самкой яйцо. Если они смогут его высидеть, птенец вылупится уже в начале сентября и станет в этом зоопарке первым детенышем, который появился на свет благодаря приемным однополым родителям, сообщает «Би-би-си».

Десятилетние Шкипер и Пинг переехали в Берлин из зоопарка Гамбурга в апреле и с тех пор неразлучны. Как говорят работники зоопарка, все это время пингвины проявляли желание стать родителями и пытались высиживать камни и рыбу. Теперь им досталось яйцо, к которому самка почему-то потеряла интерес. Пингвины высиживают его по очереди, отгоняя сородичей. Однако неизвестно, было ли яйцо оплодотворено.

Гомосексуальное поведение встречается в природе довольно часто, а у пингвинов так и вовсе на регулярной основе. Так, однополые пары пингвинов есть в зоопарках Лондона, Нью-Йорка, Гамбурга. В одном из ирландских океанариумов однополые пары образовали и вовсе 8 пингвинов из 14 — четыре самца и четыре самки. Некоторые пары уже успели вырастить и птенцов.

Ранее в Австралии пингвины-геи стали родителями. А в Дании пингвины-геи похитили детеныша гетеросексуальной пары.