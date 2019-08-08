Новый вид паука обнаружили на Алтае

Новый для науки вид паука обнаружили в Катунском заповеднике на Алтае. Об этом сообщается на официальном сайте заповедника.

Отмечается, что насекомое было обнаружено зоологами Алтайского государственного университета во время научной экспедиции. Уточняется, что новый вид паука относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).

По словам ученых, новый вид насекомого оказался довольно пугливым. При виде человека пауки сразу прятались в щели.

Зоологи также сообщили, что насекомые живут на одной горе с другими пауками этого вида. Они отметили, что такая ситуация является уникальной для пауков-волков.

Ранее ученые обнаружили новый вид косаток.