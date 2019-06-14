Ученые нашли останки древнейшего «обезьяночеловека»

В Эфиопии палеонтологи обнаружили останки древнейшего на данный момент австралопитека, который, предположительно, был способен к прямохождению. Об этом сообщает Journal of Human Evolution.

По словам ученых, позвонок данного австралопитека разделен на такие же две доли, как у современных людей, что позволяет людям держать голову в вертикальном положении во время ходьбы.

Они отметили, что данное открытие является еще одним доказательством того, что Восточная Африка была прародиной человечества.

На настоящий момент «прямым» предком современных людей считается человек умелый, Homo habilis.

Ранее сообщалось, что палеонтологи нашли череп общего предка людей и обезьян.