Раскрыты главные угрозы жизни человечества

В Британии составили рейтинг основных угроз жизни на Земле. Об этом сообщает How Will The World End.

Исследование провело маркетинговое агентство Blueclaw, использую 50 различных авторитетных источников, в частности: данные ООН и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как выяснилось, самая основная угроза – туберкулез, потому что только в 2017 году от него погибли два миллиона землян при 10-ти миллионах зараженных жителей.

Также большую угрозу жизни человечества несет ядерная война, которая может внезапно начаться.

По данным исследователей, маловероятно, что конец света наступит из-за столкнувшегося в с планетой астероида.

