Как рыбы-паразиты помогут от рака, выяснили ученые

Рыба-паразит минога, обладающая зубами во рту, может помочь в лечении рака, передает Planet Today.

По данным издания, новая разработка американских ученых из университетов Висконсин-Мэдисон и Техас-Остин основана на применении особенностей иммунной системы этих рыб. Исследователи смогли использовать сеть макромолекул в нервной системе миног для транспортировки в мозг лекарственных средств.

При этом отмечается, что паразитный эффект позволял преодолевать защитный барьер в мозге, который снижает эффективность многих лекарств.

Эксперимент проводился на больных раком мышах.

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