Как рыбы-паразиты помогут от рака, выяснили ученые
Рыба-паразит минога, обладающая зубами во рту, может помочь в лечении рака, передает Planet Today.
По данным издания, новая разработка американских ученых из университетов Висконсин-Мэдисон и Техас-Остин основана на применении особенностей иммунной системы этих рыб. Исследователи смогли использовать сеть макромолекул в нервной системе миног для транспортировки в мозг лекарственных средств.
При этом отмечается, что паразитный эффект позволял преодолевать защитный барьер в мозге, который снижает эффективность многих лекарств.
Эксперимент проводился на больных раком мышах.
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