SpaceX опять перенесла запуск ракеты Falcon с 60 спутниками

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Американская космическая компания SpaceX «где-то на неделю» перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 интернет-спутниками Starlink. Об этом сообщается в твиттере компании.

В SpaceX отметили, что решили обновить программное обеспечение спутников, а также провести «тройную проверку» всех систем.

Представители компании не уточнили, когда именно планируется запуск ракеты, добавив, что следующая возможность для пуска появится «где-то через неделю».

Ранее Space отложила запуск Falcon 9 на день. Тогда в компании объяснили свое решение сильным ветром.