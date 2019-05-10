Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Он рассказал, что после прибытия на МКС корабля Dragon-2 экипаж станции почувствовал необычный запах. Экспертиза выявила повышенное содержание спирта в атмосфере МКС.

«Да, насколько я знаю, из-за этого корабля произошел выброс в атмосферу МКС паров изопропилового спирта. Конечно, все замечания выданы, вопросы заданы», — добавил он.

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