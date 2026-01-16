В Москве зафиксировали самую холодную ночь за две недели

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за последние две недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его данным, на столицу повлияла периферия антициклона, из-за чего на короткое время рассеялась облачность и усилилось ночное выхолаживание воздуха. Минимальная температура на базовой метеостанции ВДНХ составила −12,1°C. Более низкие показатели в этом году фиксировались только 2 января. На других станциях мегаполиса значения колебались от −8,3°C в районе Балчуга до −17,1°C в Бутово.

В Московской области теплее всего оказалось на севере региона — в Сергиевом Посаде температура опустилась до −7,3°C. Самые сильные морозы наблюдались на западе Подмосковья: в Можайске столбики термометров достигли отметки −19,4°C.

Как отметил синоптик, морозная погода сохраняется и в других регионах Центрального федерального округа. В Курской, Орловской, Тульской и Рязанской областях температура ночью опускалась ниже −20°C. В Брянской и Калужской областях фиксировали морозы ниже −25°C, а самые низкие значения были зарегистрированы в Смоленской области — в городе Ельня до −27,8°C.

Леус добавил, что в Москве пик текущей волны холода придется на выходные. В ночные часы температура приблизится к −20°C, а в Подмосковье может опуститься еще ниже. Ослабление морозов ожидается в понедельник.

В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что с 23 января в столичном регионе возможны морозы до −30°C. По его словам, в ближайшие выходные днем температура будет держаться в пределах −8…−13°C, а ночью — −18…−23°C. Осадков при этом не прогнозируется.

Кроме того, Ильин отметил, что в ночь на Крещение, 19 января, морозы временно ослабнут. Температура составит −16…−11°C, ожидается небольшой снег. Днем в Московской области потеплеет до −9…−4°C.

